Mercato - PSG : Luis Campos a bouclé un transfert qui fait du bien !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival en provenance du Bayern Munich pour 45M€, Lucas Hernandez s’est tout de suite imposé comme un élément majeur du secteur défensif parisien. Et la polyvalence de l’international français sur la flanc gauche a fait beaucoup de bien dans un PSG miné par les blessures.

C’est un fait, le PSG a vécu un mercato estival 2023 très agité avec l’arrivée de douze nouvelles recrues à l’ensemble des postes. En défense, Luis Campos avait notamment décidé de faire venir Lucas Hernandez (27 ans), qui a débarqué du Bayern Munich pour 45M€ alors qu’il restait sur une grave rupture des ligaments croisés qui l’avait éloigné des pelouses depuis six mois. Mais finalement, le gaucher n’a eu aucun mal à s’imposer au PSG…

Hernandez, la recrue idéale

En effet, profitant des blessures longue durée de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes qui n’ont d’ailleurs toujours pas repris la compétition au PSG, Lucas Hernandez s’est imposé comme un élément indispensable du secteur défensif. Tantôt aligné en axial gauche, tantôt en tant que pur latéral, l’ancien joueur du Bayern Munich a rapidement prouvé sa valeur, et comptabilisé 22 apparitions pour 1 but et 2 passes décisives depuis le début de la saison au PSG (toutes compétitions confondues).

Au PSG grâce à Mbappé ?