Mercato - OM : Longoria reçoit un appel du pied inattendu !

Ancien attaquant emblématique de l’OM, Florian Thauvin galère depuis son départ du club phocéen qui avait été acté à la fin de son contrat, en 2021. Et le champion du Monde 2018, interrogé sur la perspective d’un éventuel retour à l’OM, a ouvert la porte au président Pablo Longoria.

Parti libre de l’OM à l’été 2021, alors que son contrat arrivait à l’époque à expiration et qu’il avait refusé de prolonger, Florian Thauvin était allé tenter une toute nouvelle expérience au Mexique. L’attaquant tricolore avait rejoint André-Pierre Gignac chez les Tigres de Monterrey, mais l’expérience a été assez peu concluante, et Thauvin a donc fait son grand retour en Europe en début d’année 2023, en signant avec Udinese.

Thauvin évoque un retour à l’OM

Interrogé au micro du Canal Football Club début décembre, le champion du Monde 2018 âgé de 30 ans a évoqué la possibilité d’un retour à l’OM d’ici la fin de sa carrière : « Un retour à l'OM ? C'est une question difficile. Je suis un joueur, j'ai un contrat avec l'Udinese. Il y a des joueurs qui jouent à l'OM, il faut les respecter aussi. Avant d'être un joueur de foot, je suis un supporter de l'OM, donc forcément tu as envie d'enfiler le maillot et de les aider », explique Thauvin, qui laisse donc la porte ouverte à Pablo Longoria pour son avenir.

« Ça me manque »