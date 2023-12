Mercato - OM : Voilà pourquoi Alexis Sanchez est parti !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après une saison 2022-2023 très convaincante dans les rangs de l’OM, Alexis Sanchez n’a finalement pas été conservé l’été dernier. L’attaquant chilien de 35 ans est retourné du côté de l’Inter Milan, et Pablo Longoria a livré ses vérités sur les coulisses de ce feuilleton qui a animé le mercato estival.

Auteur de 18 buts et 3 passes décisives en 44 rencontres toutes compétitions confondues la saison passée sous le maillot de l’OM, Alexis Sanchez (35 ans) avait été sans conteste le leader offensif de la formation, dirigée à l’époque par Igor Tudor. Arrivé au terme de son contrat en juin 2023, l’attaquant chilien n’a finalement pas été conservé par l’OM, et a décidé de retourner à l’Inter Milan. Mais pour quelles raisons ?

« On lui a proposé une prolongation… »

En novembre dernier, au micro de RMC Sport , Pablo Longoria s’était confié sur les coulisses du feuilleton Sanchez à l’OM : « Alexis Sanchez est un joueur extraordinaire. Le niveau qu’il a affiché avec l’Olympique de Marseille était exceptionnel et je tiens à l’en remercier. Mais il y a toujours, autour du football et surtout autour de l’OM, une situation de désinformation générale qui rend très difficile la tenue d’une ligne commune dans la communication pour remettre la vérité au centre de la discussion. On lui a proposé une prolongation de contrat au mois de mai, il a temporisé et cherché à faire un peu de spéculation », a expliqué le président de l’OM.

« Chacun défend ses intérêts »