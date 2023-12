Mercato - PSG : Les trois scénarios possibles pour Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé n’a pas encore tranché pour son avenir et laisse encore planer le doute. Pourtant, une décision majeure devra être prise dans ce dossier, et seulement trois options s’offrent donc au club de la capitale et à sa star.

Interrogé en novembre au micro de Téléfoot alors qu’il était en pleine rassemblement avec l’équipe de France, Kylian Mbappé restait très énigmatique sur son futur au PSG : « C'est quelque chose dont je n'ai pas envie de parler, surtout que je l'ai fait déjà en juin et ça a pris une grosse partie de la sélection. Donc c’est vraiment quelque chose dont j’ai pas envie de parler. J’ai vraiment envie qu’on parle de l’équipe nationale. On a de très bons résultats, j’ai envie qu’on parle de ça plutôt que de moi. C’est quelque chose qui va bien se régler un jour, donc il y aura le temps de parler de ça », indiquait le numéro 7 du PSG.

Mercato - PSG : Deux transferts bouclés, des échecs déjà annoncés ? https://t.co/44pQsAq5vq pic.twitter.com/zY8x3OBvKz — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

Mbappé a la cote

Il faut dire que le contrat de Kylian Mbappé arrivera à son terme en juin prochain, et le capitaine de l’équipe de France a conservé une grosse cote sur le marché des transferts. Le Real Madrid est encore et toujours annoncé sur ses traces et souhaite le récupérer libre, mais Liverpool aurait également des vues sur l’attaquant du PSG et pourrait lui proposer un gros salaire pour rivaliser avec le club merengue.

Les trois options qui s’offrent à Mbappé

Kylian Mbappé aura donc une décision forte à prendre dans les mois à venir, et trois possibilités s’offrent à lui : prolonger son contrat avec le PSG, opter pour un départ libre vers la destination de son choix en fin de saison, ou bien même envisager un transfert dès le mercato de janvier, même si cette dernière option semble hautement improbable. Affaire à suivre…