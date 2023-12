Mercato - PSG : Il annonce une surprise pour le transfert de Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A six mois du terme de son contrat avec le PSG, difficile de prévoir la décision de Kylian Mbappé. Le joueur de 25 ans n'a pas encore tranché et n'exclurait pas un départ en fin de saison. Le Real Madrid fait office de destination naturelle pour le Français, mais Liverpool pourrait tirer son épingle du jeu dans ce dossier.

Il est encore trop tôt pour connaître avec certitude le choix de Kylian Mbappé. A 25 ans, le joueur français est, à nouveau, à la croisée des chemins. Tiraillé entre le PSG et le Real Madrid, le champion du monde 2018 n'aurait pas encore pris de décision selon les informations de L'Equipe , même si les tractations ont débuté en coulisses. Ce dossier va monter en tension lorsque le Real Madrid transmettra son offre, vraisemblablement au début du mois de janvier.

Mbappé poussé à rejoindre le Real Madrid

Pour Régis Testelin, Mbappé doit accepter la proposition de la formation merengue afin de réaliser son rêve de gamin. « Le Real Madrid ? C’est le club dont il rêve depuis son plus jeune âge, le club le mieux organisé, le plus stable. Il sera traité comme un roi, jouera la Ligue des champions, le titre. C’est sa destination, il est fait pour ça » a confié le journaliste de L'Equipe ce vendredi.

Liverpool aurait ses chances