Mercato - ASSE : Un renfort réclamé en priorité

Hugo Chirossel

Arrivé il y a une dizaine de jours en remplacement de Laurent Batlles, Olivier Dall’Oglio attend des renforts lors du mercato hivernal. Dans cette optique, plusieurs postes sont ciblés et il est notamment question de l’arrivée d’un attaquant. Mais la priorité des Verts se trouve en défense, où ils sont à la recherche d’un latéral.

Après avoir enchaîné un match nul face à Bordeaux (0-0) et une victoire lors de la réception de Bastia mardi (3-2), l’ASSE va pouvoir se pencher un peu plus sereinement sur le mercato hivernal. Et il risque d’ailleurs d’y avoir du mouvement chez les Verts , que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs.

Des départs espérés à l’ASSE

Comme indiqué par L’Équipe , l’ASSE veut commencer par dégraisser son effectif. En ce sens, Thomas Monconduit et Victor Lobry pourraient être concernés. En ce qui concerne les recrues, s’il est question de l’arrivée d’un attaquant dernièrement, l’AS Saint-Etienne a un autre dossier prioritaire.

L’ASSE veut un latéral polyvalent

En effet, c’est en défense que l’ASSE est à la recherche d’un nouveau joueur. Les Stéphanois veulent s'attacher les services d’un latéral polyvalent, pouvant évoluer à gauche comme à droite. Ce qui permettrait à Olivier Dall’Oglio de repositionner Dennis Appiah dans l’axe, du fait de l’absence de Dylan Batubinsika en raison de la CAN, tandis qu’Anthony Briançon, suspendu, ne sera pas disponible face à Laval à la reprise le 13 janvier prochain.