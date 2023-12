Mercato - RC Lens : Les prochains transferts déjà connus ?

Arnaud De Kanel

Après avoir réalisé les plus grosses dépenses de son histoire cet été, le RC Lens devrait se montrer assez calme lors du mercato hivernal. Les Sang et Or ne veulent recruter que deux joueurs tandis que deux membres de l'effectif actuel pourraient être vendus. Voilà à quoi il faut s'attendre en janvier pour l'effectif de Franck Haise.

« Il va y avoir des joueurs en moins et pour le coup, l’effectif va être plus réduit. Les équipes de recrutement et la nouvelle coordination sportive travaillent depuis un moment dessus mais il ne s’agira pas de remplacer 6 joueurs s’il y a 6 départs. Mais si on peut faire quelques ajustements, on les fera. Il faut que ce soit possible financièrement et par rapport à la structure de l’effectif pour ne pas faire d’erreurs », avait prévenu Franck Haise vendredi dernier. Le RC Lens prévoit donc d'être à l'affût sur un mercato qui devrait être assez calme.

Mercato - RC Lens : La réponse tombe pour ce transfert https://t.co/iC6jiySCbM pic.twitter.com/pfSaL5kncK — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

Deux arrivées prévues ?

Dans ses colonnes du jours, L'Equipe indique que le RC Lens ne fera pas de folies cet hiver. Comme depuis trois saisons, les Sang et Or recruteront avec leurs fonds propres et le propriétaire Joseph Oughourlian ne mettra pas la main à la poche. Les dirigeants lensois veulent recruter dans l'idéal deux joueurs. Tout d'abord, un piston gauche, en provenance d'un championnat étranger, pour pallier la blessure aux adducteurs de Deiver Machado, certainement forfait jusqu'à fin février. Et enfin un milieu de terrain polyvalent capable d'évoluer en défense centrale comme pouvait le faire Jean Onana.

Maouassa et Cortés sur le départ ?