Un problème est dévoilé avec le RC Lens

Benjamin Labrousse

Dauphin du PSG en 2022-2023, le RC Lens a connu un début de saison cauchemardesque. Mais rapidement, les Sang et Or ont remonté la pente. Qualifiés en Europa League, les hommes de Franck Haise pointent actuellement à une honorable 7ème place en Ligue 1. Mais en deuxième partie de saison, Lens devra faire beaucoup mieux contre les cadors du championnat.

Après un été mouvementé suite à une saison 2022-2023 tonitruante, le RC Lens a eu énormément de mal à entrer dans son exercice 2023-2024. Les hommes de Franck Haise ont ainsi concédé quatre défaites lors des cinq premiers matchs de la saison. Il aura d’ailleurs fallu attendre fin septembre pour que les Lensois renouent avec la victoire, avec un succès à domicile face à Toulouse (2-1) le 24 septembre.

Coup d’arrêt pour Lens

Si depuis, les résultats se sont améliorés pour le RC Lens, les Sang et Or ne semblent pas aussi solides que la saison dernière. Après avoir connu une belle série de onze matchs sans défaites en Ligue 1 depuis le 16 septembre dernier, les Lensois ont chuté face à l’OGC Nice ce mercredi soir (2-0). Une défaite loin d’être anodine pour le club nordiste.

Le RC Lens n’y arrive plus contre les gros