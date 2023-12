Le RC Lens annonce un grand retour

Arnaud De Kanel

Le RC Lens ne perd plus en championnat ! Les hommes de Franck Haise ont remporté un match très important samedi soir face au Stade de Reims et se replacent cinquièmes en attendant les résultats de Brest et de l'OM. Pour finir l'année en beauté mercredi à Nice, le coach des Sang et Or pense pouvoir compter sur Elye Wahi.

Combatifs comme souvent, les Lensois ont arraché un succès précieux samedi soir devant leur public face à Reims. Franck Haise devait pourtant composer sans Elye Wahi, la recrue la plus chère de l'histoire des Sang et Or . Wesley Saïd a fait le travail en son absence mais le coach s'attend au retour de son attaquant titulaire pour le dernier match de l'année mercredi.

Le successeur de Benzema a vécu un calvaire https://t.co/Rc8pfkIy13 pic.twitter.com/WsrqdvvOyH — le10sport (@le10sport) December 17, 2023

«Je pense qu’il pourra être avec nous mercredi»

Fiévreux, Elye Wahi n'avait pas été convoqué pour le match contre Reims. Après la rencontre, Franck Haise s'est voulu plutôt confiant pour un retour de son joueur mercredi afin d'affronter l'OGC Nice. « On verra si demain la fièvre est retombée, ou après-demain, mais je pense qu’il pourra être avec nous mercredi », a déclaré Haise.

Déjà des absents face à Nice