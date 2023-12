Le boss du RC Lens annonce un coup dur

Jean de Teyssière

La joie du RC Lens après avoir battu le FC Séville pour se qualifier en Ligue Europa est de courte durée puisque la Ligue 1 reprend très vite ses droits. Ce samedi, les Lensois seront opposés au Stade de Reims. Les deux équipes ont le même nombre de points (23) et le vainqueur se rapprochera du podium. Mais le RC Lens devra faire face à de nombreux absents de poids.

Après avoir mal commencé la saison de Ligue 1, le RC Lens s'est bien repris et compte 23 points, tout comme l'OM et le Stade de Reims. Le podium n'est qu'à sept points et une série positive de résultats pourrait permettre aux Sang et Or de se rapprocher des places qualificatives pour l'Europe. Mais face au Stade de Reims, la tâche va être ardue.

«Reims est une équipe capable de mettre un gros pressing»

Présent en conférence de presse ce vendredi, Franck Haise, l'entraîneur du RC Lens annonce se méfier de l'équipe entraînée par Will Still : « Reims est une équipe capable de mettre un gros pressing avec des attaquants très intéressants. C'est une très belle équipe que j'ai plaisir à regarder. »

«Grosse incertitude sur Gradit, il est très incertain»