Rennes - Monaco : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Après le nul entre Lens et Montpellier (0-0), la 15e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi à 17h au Roazhon Park par le choc entre Rennes et Monaco. Les Bretons sont en quête de rachat après un début de saison poussif tandis que les hommes d'Adi Hütter peuvent récupérer la deuxième place du classement et mettre la pression sur l'OGC Nice. Le 10 Sport vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur ce Rennes - AS Monaco.

Suite de la 15e journée de Ligue 1 ce samedi avec un choc au Roazhon Park par le choc entre Rennes et Monaco. Troisièmes de Ligue 1, les Monégasques voyagent mal et n'ont plus gagné à l'extérieur depuis deux mois et une victoire à Reims (3-1). Néanmoins, les hommes d'Adi Hütter réalisent un très bon début de saison et possèdent la deuxième meilleure attaque du championnat avec 29 buts inscrits. De son côté, le Stade Rennais déçoit et a récemment vu Bruno Genesio quitter ses fonctions, remplacé dans la foulée par Julien Stéphan. Le coup d'envoi sera donné samedi à 17h.

Monaco vise la 2e place, Rennes veut remonter au classement

Et les enjeux sont clairement établis. Pour le Stade Rennais, il s'agira de redresser la barre après un début de saison très difficile. Douzièmes de Ligue 1, les Bretons ne sont clairement pas à la place qu'ils attendent compte tenu des investissements consentis sur le mercato. C'est la raison pour laquelle Julien Stéphan a fait son retour pour remplacer Bruno Genesio. Et désormais, Rennes espère redresser la barre. Quoi de mieux qu'une victoire de prestige face à l'AS Monaco ?



Pour l'AS Monaco, qui ne dispute pas de Coupe d'Europe cette saison, cela va beaucoup mieux. Deuxième meilleure attaque de Ligue 1 derrière le PSG avec 29 buts inscrits, l'ASM peut prendre provisoirement la place de dauphin du club de la capitale en cas de victoire à Rennes, en attendant le match de l'OGC Nice qui reçoit Reims dimanche.

Quelles équipes pour Rennes - Monaco ?

Pour l'occasion, Julien Stéphan devrait poursuivre avec le 3-4-3 qu'il a mis en place depuis son retour au Stade Rennais. Enzo Le Fée, qu'il a relancé, sera une nouvelle fois aligné dans le cœur du jeu, tandis que Martin Terrier, qui a retrouvé le chemin des filets en Ligue Europa, sera également aligné sur le front de l'attaque. Le 11 probable du Stade Rennais : Mandanda - Omari, Belocian, Theate - Bourigeaud, Santamaria, Le Fée, Truffert - Blas, Kalimuendo, Terrier.



Côté Monégasques, Adi Hütter alignera toujours la formation qui lui réussit depuis le début de saison. En revanche, comme à chaque, le trio offensif qui sera aligné pose question. Mais c'est bien Falorin Balogun qui devrait prendre place à la pointe de l'attaque plutôt que Wissam Ben Yedder, pourtant meilleur buteur de l'ASM avec 6 réalisations. Le 11 probable de l'AS Monaco : Köhn - Singo, Maripan, Magassa - Vanderson, Fofana, Zakaria, Jakobs - Minanimino, Balogun, Golovin.

Quand et où suivre le match ?