Montpellier - RC Lens : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Le RC Lens ira défier Montpellier sur sa pelouse ce vendredi soir et tenter d'intégrer le Top 5 du classement en Ligue 1 afin de se rapprocher le plus possible du podium. De son côté, la formation héraultaise est menacée de relégation avec sa 14e place actuellement, et devra donc impérativement s'imposer pour se donner de l'air. Le 10 Sport vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur ce Montpellier - RC Lens.

La 15e journée de Ligue 1 débutera ce vendredi soir avec un premier choc entre Montpellier et le RC Lens. Une confrontation des extrêmes puisque le MHSC, qui pointe à la 14e place du championnat, va essayer de grappiller des points pour remonter la pente et s'éloigner de la zone rouge. Tandis que de son côté, le RC Lens pourrait provisoirement intégrer le top 5 du championnat en cas de victoire à la Mosson et ainsi se rapprocher du podium qu'il rêve d'accrocher comme la saison passée. Un match qui sera à suivre en exclusivité sur toutes les plateformes Prime Video , TV et streaming, à partir de 21h.

Quelles équipes pour Montpellier - RC Lens ?

Michel Der Zakarian, l'entraîneur de Montpellier, devrait présenter un schéma tactique plutôt habituel selon les compositions annoncées par L'EQUIPE . On retrouve à la pointe de l'attaque sur son joueur vedette, Akor Adams, auteur de 7 buts cette saison. Téji Savanier, qui a déjà offert 3 passes décisives, sera également un élément clé de l'effectif héraultais à l'animation du jeu. Voici la composition probable du MHSC : Lecomte - Sacko, Omeragic, Jullien, Estève - Ferri, Chotard - Savanier, Al-Tamari, Fayad, Adams.



De son côté, le RC Lens partira avec son désormais célèbre 3-4-3, avec Thomasson et Fulgini à l'animation du jeu en soutien d'Elye Wahi, dans le schéma suivant : Samba - Gradit, Danso, Medina, Aguilar, Frankowski - Mendy, El-Aynaoui - Thomasson, Fulgini - Wahi

Wahi, l'attraction du match !

Cette rencontre sera surtout l'occasion pour Elye Wahi (20 ans) de faire son grand retour à la Mosson ! Transféré de Montpellier au RC Lens pour 35M€ (bonus compris), soit le renfort le plus onéreux de toute l'histoire du club nordiste, le jeune buteur de l'équipe de France espoirs retrouvera son ancien public et le jardin dans lequel il a brillé pour ses débuts en professionnel. Quel accueil lui réservera le public montpelliérain ? Réponse ce vendredi soir sur toutes les plateformes Prime Video, TV et streaming, à partir de 21h.