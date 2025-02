PSG : Comparé à Messi, il a tout gâché ?

Arnaud De Kanel

Né au sein de la flamboyante génération 1987 aux côtés de Karim Benzema, Samir Nasri et Jérémy Ménez, Hatem Ben Arfa a longtemps été perçu comme l’un des joyaux du football français. Récemment, Jamel Debbouze l'a même comparé à un certain Leo Messi. Aurait-il pu atteindre le niveau de la Pulga ? Jérémy Menez ne sait pas si Ben Arfa avait conscience de son potentiel...

Dans l’histoire du football français, certains noms résonnent avec une pointe de regret. Celui d’Hatem Ben Arfa en fait incontestablement partie. Doté d’un talent rare, d’une aisance technique hors normes, il aurait pu marquer son époque au même titre que les plus grands. Pour certains, son potentiel était même comparable à celui de Lionel Messi. C’est en tout cas l’avis de Jamel Debbouze, fervent admirateur du joueur.

Kvaratskhelia : Le PSG dit stop après son transfert !

➡️ https://t.co/EMRbe53mhL pic.twitter.com/YkZXGilRcY — le10sport (@le10sport) February 22, 2025

«Il est du même niveau que Messi»

« Personne n’est préparé à arriver au sommet, à être assailli par la presse, par les fans, par les sponsors. Un joueur comme Hatem Ben Arfa aurait fait une tout autre carrière s’il avait bénéficié d’un accompagnement et de bienveillance. Il est du même niveau que Messi. Il aurait dû avoir non pas un, mais deux Ballons d’or ! », a lancé l'humoriste au Parisien. Hatem Ben Arfa, talent gâché même aux yeux de ses anciens coéquipiers puisque Jérémy Menez ne sait pas si son ami avait conscience qu'il pouvait atteindre les sommets.

«Je ne sais même pas s’il savait ce qu’il pouvait faire»

« Même lui, je ne sais même pas s’il savait ce qu’il pouvait faire… C’est ce qui nous caractérisait aussi un peu, l’insouciance. On en avait beaucoup, et ça a fait notre force aussi. Quand on parle d’Hatem, c’est aussi beaucoup d’insouciance. Quand je partais en conduite de balle avec le ballon, je ne savais pas forcément ce que j’allais faire, et en une fraction de seconde… C’est à l’instinct, et on est des joueurs un peu comme ça avec Hatem », a déclaré Jérémy Menez lors d'un entretien accordé à la chaine YouTube Kampo.