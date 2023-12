Mercato - RC Lens : Grande nouvelle pour ce transfert légendaire ?

Thomas Bourseau

Annoncé sur le départ de Manchester United, Raphaël Varane ne sera pas retenu par les Red Devils cet hiver. Et alors que le RC Lens s’est dit prêt à l’accueillir à nouveau dans le nord de la France, le Bayern Munich semblerait avoir jeté l’éponge. De quoi permettre à son club formateur de s’enflammer pour un grand retour ?

Raphaël Varane, un retour XXL là où tout a commencé au RC Lens ? Formé au club artésien, Varane voit son aventure entamée à l’été 2021 à Manchester United toucher à sa fin selon différents médias. Franck Haise lui a ouvert la porte du RC Lens en grand.

Lens ouvre la porte à Varane

« Si Raphaël veut revenir, il est accueilli les bras ouverts à chaque fois. Avec un contrat, c'est autre chose. J'ai lu que c'était compliqué pour le Bayern Munich de payer son salaire. Alors si c'est compliqué pour le Bayern... Mais peut-être qu'il a envie de revenir, je ne sais pas. (Rires.) ». Voici le message que faisait passer l’entraîneur du RC Lens en novembre dernier. Le Bayern Munich est annoncé comme étant la destination la plus probable pour accueillir Raphaël Varane. Florian Plettenburg a confirmé l’intérêt du Bayern alors que l’agence gérant les intérêts de Varane est bien connue du club bavarois.

Le Bayern Munich juge l’opération Varane irréaliste