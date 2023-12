Mercato : L’entraîneur du RC Lens attend du renfort, il dit tout !

Thomas Bourseau

Le début de l’année 2024 s’annonce rude pour le RC Lens qui témoignera de plusieurs départs au sein de son effectif en raison de la Coupe d’Afrique des Nations notamment. De quoi pousser la direction lensoise à se pencher sur un recrutement intelligent afin de combler les manques dans l’équipe de Franck Haise. L’entraîneur du RC Lens a cependant mis tout le monde en garde. Explications.

Le RC Lens pourrait être l’un des acteurs majeurs du prochain mercato hivernal en France. Et pour cause, avec la Coupe d’Afrique des nations qui aura lieu entre le 13 janvier et le 11 février prochain, Franck Haise sera contraint de se passer de divers hommes de son effectif. L’entraîneur du RC Lens n’a pas caché le projet des dirigeants pour ce qui est du recrutement.

«On aura potentiellement 7 ou 8 joueurs absents»

De passage en conférence de presse ce mercredi et dans des propos rapportés par lensois.com , Franck Haise a annoncé la couleur en commençant par faire état des manques prévus à Lens pendant les premières semaines de l’année 2024 . « Il y a une projection globale avec la CAN, la Coupe d’Asie, une compétition U23 sud-américaine qui arrivent. On aura potentiellement 7 ou 8 joueurs absents en janvier et sur une partie de février. Sur une période avec un match par semaine, mais 7 joueurs sur un effectif de 21 joueurs de champ… ».

«Il ne faut pas faire un mercato histoire d’avoir 2 joueurs en plus»