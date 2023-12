Mercato : Le RC Lens annonce la couleur pour cet hiver !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, le RC Lens place déjà ses pions dans l'optique de se renforcer étant donné que plusieurs joueurs seront absents pendant plusieurs semaines avec la CAN. Franck Haise, l'entraîneur nordiste, s'est confié sur le recrutement hivernal en conférence de presse.

Faut-il s'attendre à du mouvement au RC Lens pour le mercato hivernal ? Avec la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du 13 janvier au 11 février prochain, l'effectif des Sang et Or sera privé de plusieurs éléments, ce qui devait donc inciter Franck Haise et sa direction sportive à faire venir du sang neuf afin de rester compétitif.

Un champion du monde au RC Lens ? Une réponse tombe https://t.co/wiQ4Sa3X2J pic.twitter.com/alIPPzywkz — le10sport (@le10sport) December 5, 2023

« On travaille dessus »

Interrogé en conférence de presse ce mercredi, l'entraîneur du RC Lens a laissé entendre que le mercato hivernal serait agité : « Il y a une projection globale avec la CAN et les autres compétitions du début d'année. Sept ou huit joueurs pourraient être absents. Le mercato d'hiver n'est pas le plus simple, mais on travaille dessus », indique Franck Haise.

Quelles pistes pour le RC Lens ?

Reste désormais à savoir quels profils le RC Lens sera en mesure de recruter cet hiver, et surtout à quels postes, alors que plusieurs secteurs du jeu seront impactés par ces départs à la CAN en janvier.