Mercato : Signature surprise au RC Lens !

Doublure de Brice Samba au RC Lens, Jean-Louis Leca vient d'étendre son contrat d'une saison avec les Sang-et-Or. Désormais lié au club artésien jusqu'en 2025, le portier de 38 ans devrait donc terminer sa carrière à Lens, ce qui enthousiasme Arnaud Pouille, qui ne tarit pas d'éloges pour Jean-Louis Leca.

Malgré un début de saison en dents de scie, le RC Lens poursuit son projet et continue de s'appuyer sur certains cadres, à l'image de Jean-Louis Leca, pilier du club et donc l'importance dans le vestiaire pèse lourd. La doublure de Brice Samba a d'ailleurs été récompensée par une prolongation d'une saison. Arrivé en 2018 à Lens, le natif de Bastia pourrait donc rester sept ans dans le nord de la France.

Jean-Louis Leca 𝒈𝒂𝒓𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒇𝒍𝒂𝒎𝒎𝒆 🔥Dans le prolongement de la #SainteBarbe, le Racing annonce poursuivre avec l'un des tauliers de son effectif jusqu’en 2⃣0⃣2⃣5⃣ !▶️ https://t.co/dKAM2hErNB#Leca2025 #FierDEtreLensois pic.twitter.com/tnttnFmPmR — Racing Club de Lens (@RCLens) December 5, 2023

Leca prolonge d'une saison à Lens

Par le biais d'un communiqué, le RC Lens « annonce poursuivre l’aventure avec l’un des tauliers de son effectif. Gardien d’expérience à la fidélité affirmée et pilier du vestiaire sang et or depuis six saisons, l’homme de 38 ans est Artésien jusqu’en 2025 ! » Jean-Louis Leca sera donc toujours la doublure de Brice Samba la saison prochaine. Une nouvelle qui semble réjouir Arnaud Pouille.

«Jean-Louis est devenu un Artésien de cœur»