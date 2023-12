OL : Grosso viré, l’entraîneur de l’OM se lâche

Hugo Chirossel

Champions du monde avec l’Italie en 2006, Gennaro Gattuso et Fabio Grosso devaient se retrouver ce mercredi 6 décembre, date à laquelle la rencontre entre l’OM et l’OL a été reportée. Mais le second a été démis de ses fonctions jeudi dernier et ne sera pas sur le banc des Gones lors de cette rencontre, un sujet évoqué par l’entraîneur marseillais en conférence de presse.

Nommé successeur de Laurent Blanc le 18 septembre dernier, Fabio Grosso n’est déjà plus l’entraîneur de l’OL. Son départ a été officialisé jeudi dernier et il ne fera donc pas le déplacement au Stade Vélodrome pour y affronter l’OM mercredi soir, lui qui avait été blessé au visage le 29 octobre dernier, date à laquelle cette rencontre devait initialement avoir lieu.

«Je sais qu'à ce moment-là on préfère peut-être être tout seul»

Présent en conférence de presse à la veille du match entre l’OM et l’OL, il a été demandé à Gennaro Gattuso s’il avait été en contact avec Fabio Grosso depuis son départ : « Je lui ai parlé deux fois. La première fois, quand il y a eu l'épisode, je l'ai appelé pendant qu'il était dans les vestiaires. Vous savez, nous on a un WhatsApp avec tous les champions du monde 2006, on se souhaite bon anniversaire, etc. Mais je n'aime pas forcément appeler un collègue et un ami une fois qu'il a perdu son travail. Je l'ai vécu, je sais qu'à ce moment-là on préfère peut-être être tout seul, donc ce n'était pas la bonne occasion pour le faire . »

«C'est simplement une réalité de notre travail»