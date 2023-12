Arabie Saoudite, Brésil... Payet balance tout sur son mercato

Thibault Morlain

Plus désiré à l'OM, Dimitri Payet a été invité à faire ses valises. Bien qu'il avait encore un an de contrat sur la Canebière, l'international français a trouvé un accord pour rompre son engagement. Libre, il n'est pas resté longtemps. Payet a ainsi filé au Brésil, alors qu'il avait dans le même temps d'autres propositions.

A 36 ans, Dimitri Payet n'avait pas envie de raccrocher les crampons tout de suite et d'entamer sa reconversion. Après l'OM, malgré la déception de son départ, le Réunionnais avait encore envie de jouer. Encore fallait-il trouver un challenge à la hauteur de ses attentes. Le mercato a donc été mouvementé pour Payet qui a fini par posé ses valises au Brésil.

« L'Olympiakos avait retenu mon attention »

Libre après son départ de l'OM, Dimitri Payet a vu différentes portes s'ouvrir à lui. L'international français a toutefois recalé certains clubs, à commencer par l'Olympiakos. « J'ai repoussé pas mal de sollicitations ? Pas mal je ne sais pas, mais il y a eu des prises de contact, des propositions de contrat. L'Olympiakos, contre qui j'avais déjà joué, avait retenu mon attention. Ce club, c'était exactement ce que je recherchais, leur discours m'a plu, comme celui de Vasco, mais je n'ai pas beaucoup hésité. Vasco était au-dessus du reste. Vous avez pu découvrir l'ambiance qu'il y a dans ce stade, la grande histoire du club. J'ai tout de suite senti des similitudes avec Marseille qui m'ont attiré, je suis dans la continuité. Honnêtement, je ne pouvais pas tomber mieux qu'ici », a avoué Payet dans un entretien pour La Provence .



De plus, alors que de nombreux joueurs font le choix de rejoindre l'Arabie Saoudite pour l'argent, pour l'ancien numéro 10 de l'OM, ce n'était pas ce qui importait à ses yeux : « Hors de question de partir pour l'argent comme l'Arabie Saoudite ? Non, ce n'était pas hors de question. L'argent c'est très bien, il ne faut pas cracher dans la soupe. Certains joueurs, des pères de famille, font ce choix et assurent leur avenir et celui des leurs. Mais j'ai fait différemment parce que, en termes de passion, ce que je vis ici n'a pas de prix. Si j'avais dû faire un choix pour de l'argent, je l'aurais fait avant ; dès que j'ai dit que je voulais quitter West Ham, j'avais des propositions de Chine impossibles à refuser. A partir du moment où je l'ai fait (pour revenir à l'OM), aucune question d'argent n'allait me faire réfléchir par par la suite ».

« Ce challenge-là m'a excité »