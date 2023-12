Cette recrue surprise a choisi le PSG, voilà pourquoi

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a chipé Arnau Tenas au FC Barcelone. Et pourtant, le gardien de 22 ans n'a jamais évolué en équipe première avec les Blaugrana. Interrogé sur Arnau Tenas, son ancien formateur a expliqué pourquoi il avait choisi de rejoindre le PSG.

Privé de Sergio Rico, victime d'un grave accident de cheval qui aurait pu lui couter la vie, le PSG a décidé de s'offrir les services d'un nouveau gardien. En effet, le club de la capitale a bouclé le transfert d'Arnau Tenas lors du dernier mercato estival. Une arrivée étonnante, puisque le gardien de 22 ans n'a jamais joué avec l'équipe première du FC Barcelone, son club formateur.

Arnau Tenas a rejoint le PSG l'été dernier

Pour recruter Arnau Tenas, le PSG a profité de la fin de son contrat avec le FC Barcelone le 30 juin dernier. En effet, l'écurie parisienne a récupéré le portier espagnol librement et gratuitement lorsqu'il était libre. Et grâce à l'expulsion de Gianluigi Donnarumma et au forfait de Keylor Navas, Arnau Tenas a pu faire ses débuts avec le PSG ce dimanche après-midi contre Le Havre. D'ailleurs, le numéro 80 parisien a fait forte impression pour sa grande première.

«Il a quitté le FC Barcelone pour le projet du PSG»