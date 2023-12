Une star du PSG en plein calvaire, il veut en profiter

Axel Cornic

Rien ne va pour Gianluigi Donnarumma, qui est très critiqué cette saison. Sa prestation éphémère face à Le Havre lors de la dernière journée de Ligue 1 ne va rien arranger pour l’Italien, dont le poste de titulaire est désormais remis en doute. Et il y en a un au Paris Saint-Germain qui aimerait en profiter...

Les erreurs de Gianluigi Donnarumma commencent à faire grincer des dents du côté du PSG. Déjà pointé du doigt depuis le début de la saison, notamment pour son jeu au pied, le gardien parisien a été tout récemment expulsé après seulement une dizaine de minutes, remplacé d’ailleurs par un Arnau Tenas assez convaincant.

Tenas éclipse Donnarumma

Au lendemain de cette rencontre entre le PSG et Le Havre, qui s’est terminée sur une victoire parisienne, Donnarumma est l’un des sujets principaux et une vague de contestation se lève, pour pousser Luis Enrique à rouvrir les débats concernant le poste de gardien de but. Le jeune Tenas est notamment annoncé comme l’un des possibles gagnants de cette situation.

L’occasion en or pour Navas