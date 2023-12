Mercato : Le PSG craque encore pour un joueur de Deschamps, qui faut-il recruter en priorité ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lors du dernier mercato estival, le PSG a accueilli plusieurs joueurs de l’équipe de France. Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani ont ainsi rejoint Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe dans la capitale. Une liste qui pourrait encore s’allonger alors que le club suivrait la situation de plusieurs internationaux tricolores.

Désireux d’entamer un nouveau chapitre et de miser davantage sur des joueurs tricolores, le PSG s’est tourné vers plusieurs joueurs de l’équipe de France durant l’été. Ainsi, Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani ont posé leurs valises dans la capitale, retrouvant Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe. Depuis, le PSG compte un nouvel international en la personne de Warren Zaïre-Emery, appelé par Didier Deschamps après son excellent début de saison. Et la liste pourrait encore s’allonger.

Le PSG attentif à la situation de Maignan ?

En effet, Luis Campos regarde en priorité des joueurs issus de la formation française pour renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain. Et cela pourrait encore se faire ressentir à l’avenir. Ce lundi, Foot Mercato révèle notamment que la formation parisienne suivrait attentivement la situation de Mike Maignan, joueur bien connu du PSG qui est son club formateur. Alors que le successeur d’Hugo Lloris souhaite obtenir une revalorisation salariale à l’AC Milan, un accord serait encore loin d’être trouvé, ce qui n’est pas passé inaperçu sur le mercato.

Plusieurs Bleus ont été évoqués au PSG

Le portier de l’équipe de France s’ajoute aux autres internationaux qui ont vu leur nom être associé au PSG ces dernières semaines ou mois. Cela a notamment été le cas d’Ibrahima Konaté (Liverpool), Jean-Clair Todibo (OGC Nice), Théo Hernandez (AC Milan), Youssouf Fofana (AS Monaco), Khéphren Thuram (OGC Nice) ou encore Adrien Rabiot (Juventus).



Alors selon vous, parmi ces joueurs, qui faut-il recruter en priorité au PSG ? À vos votes !