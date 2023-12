Un transfert surprise se prépare pour une star du PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Peu rassurant balle au pied ces dernières semaines, Gianluigi Donnarumma n'a pas arrangé son cas. Face au Havre, le portier italien a écopé d'un carton rouge dès le début de la rencontre après une sortie hasardeuse. Le gardien continue à perdre du crédit et en coulisses, les dirigeants commenceraient à réfléchir à sa succession.

Peu serein ces dernières semaines, Gianluigi Donnarumma ne vit pas la période la plus faste de sa carrière. Titularisé ce dimanche face au Havre, le portier italien a écopé d'un carton rouge au bout de seulement 20 minutes de jeu. Malgré cette erreur, Luis Enrique n'a pas voulu l'incriminer. « Donnarumma ? Il y a eu une erreur avec la ligne de défenseurs. On a été distrait, il a essayé d’intervenir, mais l’attaquant était devant lui » a déclaré l'entraîneur du PSG après la victoire de son équipe (2-0).

Donnarumma conforté, mais...

Mais la prestation de son remplaçant, Arnau Tenas, n'est pas passée inaperçue. Le portier espagnol s'est mis en évidence ce dimanche et a apporté des certitudes à Luis Enrique. Mais à terme, le PSG pourrait définitivement tourner la page Donnarumma. En tout cas, plusieurs rumeurs annoncent la possible arrivée d'un gardien de but dans les prochains mois.

Le PSG cherche déjà son remplaçant ?