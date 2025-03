PSG - Corruption : Les «conneries» qui agacent Pierre Ménès sur le Qatar !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Mardi soir, le PSG a éliminé Liverpool de la Ligue des Champions. Mais voilà que le but d’Ousmane Dembélé n’aurait pas dû être accordé en raison d’un possible hors-jeu de Bradley Barcola. Faut-il alors y voir de la corruption de la part du Qatar ? C’est la question qui a été posée à Pierre Ménès, qui a alors répondu avec un certain agacement.

Accusant d'un retard d’un but après le match aller, le PSG devait renverser Liverpool à Anfield. C’est ce qui a été rapidement fait grâce au but d’Ousmane Dembélé au retour, avant que le club de la capitale ne se qualifie aux tirs au but. Mais voilà que suite à cette réalisation du Français, sur les réseaux sociaux, certains ont soulevé une potentielle polémique, expliquant que Bradley Barcola était hors-jeu lors de l’action.

« Tu es capable de dire beaucoup de conneries toi »

Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a été interrogé sur cette action du PSG et une possible corruption de la part du Qatar. « Certains parlent de corruption sur le hors-jeu de Barcola sur le but de Dembélé, le Qatar pourrait-il le faire sachant qu’ils sont capables de beaucoup de choses ? », lui a-t-on ainsi demandé. Le journaliste a alors répondu avec véhémence à l’internaute qui lui a posé cette question : « Tu es capable de dire beaucoup de conneries toi, surtout quand on voit l’action en question et le hors-jeu de Barcola ».

« C’est complètement con ce que tu dis »

« Malgré tous les traits et révélateurs du monde, tu n’es pas foutu de dire avec certitude qu’il y a hors-jeu ou pas. Quelle corruption ? Ce n’est pas parce que Longoria a lancé une mode en lançant ce mot que tout est corruption. C’est marrant parce que personne n’a parlé de corruption quand il y a eu la faute de Konaté sur Barcola. C’est complètement con ce que tu dis », a enchainé Pierre Ménès.