OM : Payet répond à Gattuso pour son transfert

Dimitri Payet avait encore un an de contrat à l'OM, et pourtant, aujourd'hui, il n'est plus là. En effet, l'ancien Olympien a été poussé vers la sortie. Le club phocéen a perdu un leader sur et en dehors des terrains. Cela n'a d'ailleurs pas échappé à Gennaro Gattuso et Payet a tenu à répondre à l'entraîneur de l'OM.

Bien qu'il ne jouait pas énormément la saison dernière avec Igor Tudor, Dimitri Payet était un élément fort dans le vestiaire de l'OM. Son départ laisse donc un énorme vide et Gennaro Gattuso n'a pas manqué de le souligner récemment. « On a perdu des joueurs de caractère comme Payet, c'est vrai », avouait notamment l'entraîneur de l'OM.

« Ça me touche »

Ces propos de Gennaro Gattuso sont d'ailleurs arrivés jusqu'aux oreilles de Dimitri Payet. Et ce mardi, dans une interview pour La Provence , celui qui évolue désormais à Vasco de Gama a répondu à l'entraîneur de l'OM : « On me l'a envoyé. Il a dit ça en conférence de presse ? Ça me touche parce qu'on ne se connait pas, on a dû lui parler de moi ou il a dû me voir jouer ».

« J'irai le remercier »