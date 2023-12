Mercato : Le RC Lens annonce une surprise et s'en explique !

Amadou Diawara

Ce mardi, le RC Lens a annoncé la prolongation de Jean-Louis Leca pour une durée d'une saison, soit jusqu'au 30 juin 2025. Après le directeur général Sang-et-Or Arnaud Pouille, l'entraineur Franck Haise a également justifié le renouvellement de contrat de son gardien de 38 ans, et ce, en conférence de presse.

Le RC Lens a officialisé une bonne nouvelle ce mardi. En effet, les Sang-et-Or ont décidé de prolonger Jean-Louis Leca d'une saison, et ce, malgré ses 38 ans. Le RC Lens « annonce poursuivre l’aventure avec l’un des tauliers de son effectif. Gardien d’expérience à la fidélité affirmée et pilier du vestiaire sang et or depuis six saisons, l’homme de 38 ans est Artésien jusqu’en 2025 ! » , peut-on lire dans le communiqué du club. Dans le même temps, Arnaud Pouille a expliqué pourquoi le RC Lens avait fait rempiler Jean-Louis Leca.

«Jean-Louis prolonge parce qu'il est toujours performant»

« La prolongation de Jean-Louis Leca pour une saison supplémentaire va au-delà de la simple signature d'un contrat. C'est le symbole de la fidélité du club à un taulier du vestiaire, un joueur porteur de l'ADN du Racing. À l'instar de Massadio Haïdara, Jean-Louis est devenu un Artésien de cœur. Un cœur qui caractérise son tempérament, lui l'inlassable guerrier. À l'entraînement comme dans la vie de groupe, il s'efforce de montrer l'exemple et de veiller, avec un noyau dur du vestiaire, à la transmission des valeurs constitutives de notre identité. Très heureux de voir notre histoire mutuelle se poursuivre ! » , s'est enflammé Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens.

«C'est grâce à son travail qu'il prolonge»