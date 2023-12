RC Lens : Riolo dénonce «la trouille» après l’exploit

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le RC Lens a fait sensation mardi soir en battant le FC Séville, validant ainsi son ticket pour l'Europa League après avoir déjà été éliminé de la Ligue des Champions. Daniel Riolo salue la performance des hommes de Franck Haise sur ce match, mais regrette néanmoins la globalité du parcours puisqu'il estime que Lens aurait pu sortir de cette poule avec une qualification.

Voilà qui ce qui s'appelle finir avec les honneurs. Alors que son avenir en Ligue des Champions était déjà condamné suite à sa lourde défaite sur la pelouse d'Arsenal (6-0, le 29 novembre dernier), le RC Lens s'est néanmoins consolé en battant le FC Séville mardi soir (2-1) pour le compte de la dernière journée de cette phase de poules. Une victoire synonyme de qualification en Europa League pour le club nordiste, mais Daniel Riolo espérait peut-être mieux de la part des hommes de Franck Haise comme il l'a expliqué au micro de l'After Foot sur RMC Sport.

« Il y avait même matière à faire mieux »

« Il doit y avoir quelques Lensois qui ont une pointe de regrets en disant qu’il y avait même matière à faire mieux (…) Je crois que Lens pouvait faire un peu mieux mais on va dire que le PSV est un club plus grand. Je trouve qu’ils ont mal fait le métier. Quand tu as un match couperet et que tu as la qualif au bout, tu ne retiens que la qualif. Je pense que les Lensois font la fête et qu’ils sont très heureux. Maintenant, la suite, c’est dans deux mois, tu as le temps d’y penser, d’effacer tout ce qu’il n’y a pas eu de bien dans ce match, à tête reposée. La qualif, évidemment que tu la prends. Tu es dans un groupe où Séville est une équipe qui a plus d’expérience, qui est plus grande que toi », estime Riolo.

« Au-delà de la trouille »