Le RC Lens frappe un grand coup et annonce du lourd

Hugo Chirossel

Vainqueur du FC Séville ce mardi soir lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, le RC Lens n’a pas dit adieu à son aventure européenne. Les Sang et Or terminent troisième de leur poule et disputeront donc les 16es de finale de la Ligue Europa. Une compétition dans laquelle ils ont de grandes ambitions, comme l’a confié Florian Sotoca.

Le RC Lens l’a fait. De retour en Ligue des champions cette saison, les Sang et Or vont poursuivre leur aventure européenne en février prochain. Ce ne sera pas en C1, mais en Ligue Europa. En s’imposant face au FC Séville ce mardi soir (2-1), le RC Lens est assuré de terminer troisième de son groupe, derrière Arsenal et le PSV Eindhoven. Au micro de Canal+ , Florian Sotoca, passeur décisif pour Angelo Fulgini sur le but de la victoire, s’est dit fier de l'état d’esprit affiché par ses coéquipiers.

«L’état d’esprit du groupe a été énorme»

« On fait une première mi-temps difficile mais on a eu l’état d’esprit en seconde. On a fait un vrai match de coupe d’Europe. Il ne faut pas l’oublier. Séville a gagné 7 fois la Ligue Europa, et nous, on était encore en L2 il y a 4 ans. On a été piqué à Arsenal, ça fait mal mais ce soir on a réagi en équipe. L’état d’esprit du groupe a été énorme. On fait un match d’hommes. On s’est serré les coudes », a déclaré Florian Sotoca, qui assure que le RC Lens a de grandes ambitions en Ligue Europa.

«On veut aller le plus loin possible en coupe d’Europe»