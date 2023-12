Mercato : Le RC Lens proche de recruter un ancien du PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato hivernal n'a pas encore ouvert ses portes, mais le RC Lens s'active déjà sur plusieurs dossiers. L'un d'eux concerne le poste de latéral gauche. Et une piste serrât très avancée. Elle mènerait à Souleyman Doumbia, libre depuis son départ d'Angers en juillet dernier. Le joueur pourrait débarquer pour remplacer Deiver Machado, blessé.

Franck Haise est prévenu. L'entraîneur du RC Lens devrait perdre sept joueurs au début de l'année 2024 en raison de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, le technicien devrait réclamer des renforts pour pallier ces absences.

RC Lens : Il pousse un gros coup de gueule contre le gouvernement Macron https://t.co/mq95lt114S pic.twitter.com/jyskbaTdWv — le10sport (@le10sport) December 11, 2023

Le RC Lens en quête d'un arrière gauche

Comme indiqué par Foot Mercato ce mardi, l'entraîneur du RC Lens attendrait un milieu de terrain, mais aussi un latéral gauche, surtout après la blessure de Deiver Machado. La piste Bruno Onyemaechi (Boavista) plaît beaucoup en interne, mais l'international nigérian ne devrait pas être disponible avant le mois de février.

Un joueur formé au PSG en approche ?

Alors le RC Lens serait, de plus en plus, tenté par Souleyman Doumbia. Formé au PSG, le latéral gauche a l'avantage de ne rien coûter et d'être disponible dès maintenant puisque son contrat avec Angers n'a pas été reconduit à la fin de la saison dernière. En attendant la bonne proposition, Doumbia peaufine sa préparation.