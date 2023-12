Transfert avorté au Real Madrid, il déballe tout

Pierrick Levallet

Finaliste de la Ligue des champions en 2017, Leonardo Bonucci aurait pu quitter la Juventus l'été de la même année. Le défenseur central italien était notamment sur les tablettes du Real Madrid, qui cherchait à remplacer Pepe. Mais finalement, l'affaire ne s'est pas faite et le joueur d'aujourd'hui 36 ans n'a pas manqué de livrer les coulisses de ce dossier.

En 2017, le Real Madrid était sur le toit de l’Europe. Le club madrilène venait de remporter sa deuxième Ligue des champions consécutive et disposait de l’une des meilleures équipes du monde. En défense, les Merengue pouvaient compter sur Sergio Ramos, Raphaël Varane et Pepe. Cependant, le Portugais a quitté le Real Madrid lors du mercato estival de la même année. Florentino Pérez souhaitait alors le remplacer et aurait ainsi pensé à un certain Leonardo Bonucci, finaliste de la Ligue des champions avec la Juventus. L'affaire ne s'est finalement pas faite, et l'Italien n'a pas manqué de révéler pourquoi.

«Ils cherchaient un joueur plus jeune»

« Est-ce que j’étais proche de signer au Real Madrid ? Oui, très proche. C’était lors de l’été 2017, après la finale à Cardiff. Les négociations entre mon agent et le Real Madrid se sont beaucoup intensifiées. Mais ça ne s’est pas fait. Ils cherchaient un joueur plus jeune et pas un trentenaire. C’était bien, même si ça ne s’est pas fait. J’ai de l’affection, du respect et de l’admiration pour le Real Madrid » a ainsi révélé l’actuel défenseur de l’Union Berlin dans un entretien accordé à MARCA .

Le Real Madrid a fini par miser sur Militão

Le Real Madrid n’aura recruté personne en défense centrale cet été-là. Florentino Pérez a préféré miser sur Sergio Ramos et Raphaël Varane. Dans le secteur défensif, seul Théo Hernandez avait rejoint les rangs de Zinédine Zidane en 2017. Il faudra attendre 2019 et Eder Militão pour voir un nouveau défenseur central débarquer au Real Madrid.