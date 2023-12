Mercato : Il l’annonce, le PSG a raté un coup unique

Thomas Bourseau

Harry Kane était courtisé par le PSG pendant une bonne partie du mercato estival, mais a fini par s’engager en faveur du Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain a décidé de ne pas mener à bien cette opération et a fait une erreur à en croire les propos élogieux de Kingsley Coman au sujet de son nouveau coéquipier.

Le PSG aurait pu frapper très fort à la dernière intersaison. En quête d’un attaquant de classe mondiale afin d’épauler Kylian Mbappé, le comité de direction du Paris Saint-Germain s’était lancé à la poursuite d’Harry Kane. Courant juin, Le Parisien avait même révélé que Kane était la priorité absolue du club de la capitale dans ce secteur de jeu. Finalement, ce sont Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani qui ont été recrutés.

«C'est bien d'avoir un tel attaquant avec qui jouer»

Et pour cause, le10sport.com vous confiait mi-août que le PSG s’était retiré de son propre chef de l’opération Harry Kane à cause du prix total du deal, au niveau de son salaire et de l’indemnité du transfert à verser à Tottenham (autour des 100M€). Le Bayern Munich a finalement raflé la mise, de quoi faire le bonheur de Kingsley Coman. « Je savais qu'il était bon. Je ne savais pas qu'il était aussi bon. C'est bien d'avoir un tel attaquant avec qui jouer ».

«C'est agréable d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter pour marquer des buts»