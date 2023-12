Le PSG fait jubiler une star de l’équipe de France !

Thomas Bourseau

Harry Kane a été pendant plusieurs semaines l’une des pistes chaudes du PSG lors du dernier mercato estival. Mais en raison de l’investissement conséquent pour à la fois combler Tottenham et le joueur, le Paris Saint-Germain a laissé un boulevard au Bayern Munich. Ce qui n’a pas déplu à l’ailier du Bayern et de l’équipe de France Kingsley Coman, bien au contraire.

Au cours du dernier mercato estival, le PSG a cherché à recruter un attaquant de classe mondiale et s’était notamment lancé sur les traces de Victor Osimhen ou encore d’Harry Kane. Finalement, ni le buteur du Napoli ni le capitaine de la sélection anglaise n’a rejoint le Paris Saint-Germain. Et pour ce qui est de Kane qui a quitté Tottenham pour le Bayern Munich, le club parisien a lui-même décidé de se retirer de l’opération.

Le PSG refroidi par le montant de l’opération pour Kane, Coman exulte

En effet, alors qu’il ne restait qu’une seule année de contrat à Harry Kane à Tottenham, les dirigeants des Spurs réclamaient une petite fortune, à savoir une indemnité de transfert avoisinant les 100M€ lorsque le clan Kane, le joueur ayant soufflé sa 30ème bougie à l’intersaison, souhaitait bénéficier d’un joli contrat. Le montant global de l’opération a refroidi le PSG qui a fermé le dossier pour cette raison comme le10sport.com vous le dévoilait en août dernier.

«La différence, c'est qu'il n'est pas égoïste»