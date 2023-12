Révolution au PSG, Doha annonce la couleur pour l’entraîneur !

Thomas Bourseau

Nommé entraîneur du PSG à l’intersaison, le 3ème en l’espace de deux ans et demi, Luis Enrique dispose d’une part d’un grand crédit aux yeux des dirigeants, mais surtout de la figure de proue du nouveau projet sportif mis en place. C’est pourquoi, quand bien même le PSG venait à échouer prématurément en Ligue des champions, Enrique n’aurait rien à craindre.

Luis Enrique est la face de la révolution amorcée par le PSG lors du dernier mercato estival. Comme le président Nasser Al-Khelaïfi l’avait annoncé un an plus tôt, terminé le bling-bling et les paillettes au Paris Saint-Germain. Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos et Marco Verratti ont tous pris la porte lorsque le PSG a mis la main sur onze recrues, douze en incluant Xavi Simons parti en prêt au RB Leipzig.

Le Qatar a tranché pour Luis Enrique

Cette nouvelle philosophie pourrait déboucher sur la première élimination du PSG de l’ère QSI en phase de poules de la Ligue des champions si jamais les hommes de Luis Enrique sombraient au Borussia Dortmund mercredi soir. Un échec qui engendrerait le licenciement de l’entraîneur espagnol. Enrique perdrait seulement du crédit envers ses dirigeants, mais pas son poste de coach du Paris Saint-Germain, lui qui serait perçu comme étant l’élu pour rafler la première C1 de l’histoire du PSG selon L’Équipe .

Le PSG se veut «patient» avec Enrique