Pari raté, le PSG pourrait dire adieu à 15M€

Après une seule saison au Paris Saint-Germain, Renato Sanches a été poussé vers la sortie et a ainsi été prêté à l’AS Roma. Ce prêt comporte une option d’achat qui pourrait permettre aux Parisiens d’encaisser jusqu’à 15M€ s’il dispute au moins 75% des matchs avec les Giallorossi... un objectif qui semble pour le moment très compliqué à atteindre.

Fidèle à sa réputation, le PSG a eu du mal à vendre lors du dernier mercato, étant souvent obligé de faire des grosses concessions pour arriver à ses fins. Cela a été le cas avec Renato Sanches, dont le prêt à l’AS Roma comporte une option d’achat à double tranchant.

Ça ne sent pas bon pour le prêt de Renato Sanches

Car si le Portugais dispute 50% des rencontres avec la Roma, le PSG pourra empocher 11M€ et s’il atteint la barre des 75%, ce sera 14M€ qui s’ajouteront au 1M€ du prêt payant. Or, pour le moment Renato Sanches n’a disputé que sept rencontres au total avec les Romains, avec un maigre total de 148 minutes de jeu.

