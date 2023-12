«Arrêtez la bringue» : Il se lâche avant le PSG

Hugo Chirossel

Alors que les clubs de Ligue 1 font leur entrée en lice à ce stade de la compétition, le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe avait lieu ce lundi à Paris. Le PSG sera opposé à l’US Revel. Un véritable bonheur pour le pensionnaire de Régional 1 et son président, Didier Roques.

« Olélé, olala, qui ne saute pas, n’est pas Revélois ». Les joueurs de l’US Revel ont laissé éclater leur joie ce lundi soir, après le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France. Tombeur de l’US Blagnac (N3) au tour précédent (1-1, 4-2 aux t.a.b.), le pensionnaire de Régional 1, en sixième division, sera cette fois-ci opposé au PSG.

Mercato : Un contrat XXL signé par Mbappé au PSG ? https://t.co/Ce7XZ0Al6J pic.twitter.com/SfdaC1TvCL — le10sport (@le10sport) December 11, 2023

«Le tirage nous offre un magnifique cadeau, on est très, très heureux»

« Les joueurs ont déjà savouré cette qualification parce que c’était un très beau moment pour nous. Et là le tirage nous offre un magnifique cadeau, on est très, très heureux », a réagi, Didier Roques au micro de beIN SPORTS . Le président de l’US Revel a ensuite invité ses joueurs, qui ont fêté leur qualification en boîte de nuit samedi soir, à arrêter de faire la fête et à se mettre au travail avant la réception du PSG, qui aura lieu le 7 janvier 2024 prochain.

«Remettez-vous au boulot et arrêtez la bringue»