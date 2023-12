Real Madrid : Une réponse tombe pour le retour de Zidane

Benjamin Labrousse

Si pour le moment, tout va bien au Real Madrid, le club espagnol pourrait perdre son entraîneur Carlo Ancelotti en fin de saison. Ces derniers mois, la presse ibérique avait révélé que Zinédine Zidane faisait partie des noms suivis pour la succession de l’Italien. Mais lui aussi dans le viseur des Merengues, Xabi Alonso a répondu à ces rumeurs.

L’avenir du Real Madrid s’annonce radieux. Avec la présence de nombreux jeunes talents au sein de son effectif, la Casa Blanca se veut tranquille pour de longues années. Cependant, la question de l’entraîneur pose problème à Madrid. Et pour cause, Carlo Ancelotti se retrouvera en fin de contrat en juin prochain, et est convoité par la sélection du Brésil comme l’avait révélé ESPN . Depuis, plusieurs noms ont été annoncés concernant la succession d’Ancelotti, avec parmi ces derniers, la présence d’un certain Zinédine Zidane.

Il lâche une punchline à 550M€ dans le feuilleton Zidane ! https://t.co/vjTZOwYXN7 pic.twitter.com/LoKJzmM0JA — le10sport (@le10sport) December 9, 2023

Zinédine Zidane, vers un retour au Real Madrid ?

Ainsi, Relevo révélait il y a quelques mois que le président madrilène Florentino Perez pensait à Zinédine Zidane, ou encore à Raúl pour prendre les rennes du Real Madrid la saison prochaine. Toutefois, la solution privilégiée en interne reste le maintien de Carlo Ancelotti sur le banc. Mais alors qu’il réalise une très belle saison à la tête du Bayer Leverkusen (le club allemand est actuellement premier de Bundesliga), Xabi Alonso fait également figure de candidat majeur en cas de départ de Carlo Ancelotti en fin de saison.

« Jusqu'à présent, j'ai été clair »