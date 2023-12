Real Madrid : Il veut plomber le grand retour de Zidane !

Pierrick Levallet

Sans club depuis 2021, Zinédine Zidane pourrait bien reprendre du service... au Real Madrid ! L'ancien numéro 10 de l'équipe de France est régulièrement annoncé dans la course pour succéder à Carlo Ancelotti. Toutefois, l'entraîneur italien n'aurait pas vraiment l'intention de quitter les Merengue malgré son contrat qui expire à l'issue de la saison.

L’avenir de Carlo Ancelotti est encore incertain. Le technicien italien voit son contrat avec le Real Madrid expirer à l’issue de la saison. Et depuis plusieurs mois maintenant, l’entraîneur de 64 ans est annoncé du côté de la Seleção . La fédération brésilienne de football (CBF) pousse depuis un certain temps pour voir Carlo Ancelotti prendre les rênes de la sélection.

Zidane pour remplacer Ancelotti au Real Madrid ?

Carlo Ancelotti pourrait donc quitter le Real Madrid cet été. Et pour le remplacer, plusieurs noms ont déjà été évoqués. Zinédine Zidane a notamment été envisagé pour prendre la succession du coach italien. L’ancien numéro de 10 de l’équipe de France est sans club depuis 2021 et pourrait reprendre du service au Real Madrid. Mais Carlo Ancelotti pourrait bien plomber les plans de Zinédine Zidane.

«Je me sens bien ici»