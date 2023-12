OM : Il lâche ses vérités après son transfert à 10M€

Thibault Morlain

Quelques mois après son transfert avorté à Nice, Bamba Dieng a fini par bel et bien quitter l'OM. En janvier 2023, l'attaquant sénégalais a ainsi fait ses valises et quitter la Canebière, s'installant du côté de Lorient. Montant de l'opération : 10M€. Mais pour Dieng, ce changement n'a pas été simple à vivre.

Débarqué du Sénégal à l'OM en 2020, Bamba Dieng a montré un beau potentiel sous le maillot du club phocéen. Mais alors qu'il n'entrait plus vraiment dans les plans d'Igor Tudor, le Sénégalais a fait ses valises la saison dernière. Et voilà aujourd'hui Dieng du côté de Lorient sous les ordres de Régis Le Bris.

« Pas facile au début »

Se confiant pour les médias de la Ligue 1, Bamba Dieng est revenu sur son départ de l'OM pour Lorient. Le Sénégalais a alors expliqué : « Ce n’était pas facile au début de changer de club mais tout le monde m’a bien accueilli. Il m’a fallu un petit peu de temps pour m’adapter à l’environnement et au climat. Mais, franchement, j’aime bien la ville. Aujourd’hui, je me sens bien, je me suis adapté ! » .

Retrouvailles avec l'OM

Ce dimanche, Bamba Dieng aura d'ailleurs l'occasion de croiser le chemin de l'OM. En effet, en clôture de la 15ème journée de Ligue 1, Lorient accueillera le club phocéen. Une rencontre qui sera donc forcément particulière pour le Sénégalais. A voir ce qu'il fera sur le terrain désormais...