Un crack arrive au Real Madrid, il annonce du lourd

Amadou Diawara

Le Real Madrid et Palmeiras ont finalisé le transfert d'Endrick pour une somme proche de 37,5M€. Alors qu'il n'a que 17 ans, le crack brésilien rejoindra le club merengue à sa majorité, soit à partir du 21 juillet prochain. Et d'après Jesé, ancien du Real Madrid, Endrick est une très bonne pioche.

Etincelant sous les couleurs de Palmeiras, Endrick a tapé dans l'œil de la direction du Real Madrid. A tel point que le club merengue a déjà bouclé le transfert du crack brésilien. En effet, le Real Madrid s'est entendu avec Palmeiras pour finaliser une opération à 37,5M€ environ.

PSG - Qatar : Un problème à 200M€ est révélé https://t.co/cFLdbjxWww pic.twitter.com/3afRBiMpDm — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

Endrick va rejoindre le Real Madrid cet été

Sachant qu'il n'a que 17 ans, Endrick rejoindra officiellement le Real Madrid à sa majorité, soit à partir du 21 juillet prochain. Et à en croire Jesé, la pépite brésilienne va faire le plus grand bonheur de la Maison-Blanche.

«Vous allez être surpris quand il arrivera»