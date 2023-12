Cette légende révèle un accord secret avec le Real Madrid !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a connu une époque peuplée de Galactiques au sein de son effectif. Afin de combler le départ de Zinedine Zidane, parti à la retraite en 2006, les Merengue étaient à deux doigts d’attirer Andrea Pirlo. Néanmoins, la non relégation du Milan AC a fait capoter les projets du Real Madrid. Pirlo raconte.

Andrea Pirlo est une légende du football italien et du Milan AC. Champion du monde avec la Squadra Azzura en 2006, le milieu de terrain était pourtant à un tournant de sa carrière en club en raison du « Calciopoli ». Le scandale des matchs truqués en Italie pouvait bousculer les plans de certaines stars au sujet de leurs avenirs en raison d’éventuelles lourdes sanctions voire de relégation. Le Milan AC fut visé, de quoi pousser Andrea Pirlo à dire oui… au Real Madrid!

«J'avais déjà signé un contrat avec le Real Madrid, mais Milan est resté en Serie A»

A en croire les propos d’Andrea Pirlo rapportés par talkSPORT , un accord avait été trouvé pour un transfert au Real Madrid en 2006. « Après le "Calciopoli", nous venions de gagner la Coupe du monde et nous ne savions pas comment le football italien allait reprendre. J'avais déjà signé un contrat avec le Real Madrid, mais Milan est resté en Serie A et en Ligue des champions et j'ai alors signé une prolongation de contrat avec les Rossoneri ».

