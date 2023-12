Le Real Madrid annonce la couleur à Zidane ?

Jean de Teyssière

Depuis que Didier Deschamps a annoncé sa prolongation à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2026, Zinédine Zidane se retrouve sans projet. Le Ballon d'Or 1998 espère vite trouver un club et le Real Madrid pourrait à nouveau être une solution pour lui. Alors que Carlo Ancelotti est annoncé du côté de la sélection brésilienne, l'entraîneur italien a fait une annonce qui pourrait refroidir son ancien adjoint.

Présent au Real Madrid depuis l'été 2021, Carlo Ancelotti a réalisé une excellente première saison avec le club madrilène avec un titre en Ligue des Champions et un titre de champion d'Espagne. La saison dernière a été plus compliquée, avec un seul trophée, la Supercoupe d'Espagne. En fin de contrat en juin prochain, la question de sa succession se pose...

Zidane fait face à une forte concurrence

Avec Zinédine Zidane qui est libre, il fait forcément partie des favoris qui pourraient briguer le poste d'entraîneur du Real Madrid. Mais la concurrence risque d'être rude car Xabi Alonso, qui fait des merveilles avec le Bayer Leverkusen serait aussi dans la short-list, tout comme Raul...

«Ma relation avec le Real Madrid est très bonne»