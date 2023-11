Coup dur pour le Real Madrid, c'est l'hécatombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'infirmerie du Real Madrid va continuer à se remplir. Luka Modric n'a pas terminé la rencontre face à Cadix ce dimanche en raison d'une blessure à l'ischio-jambier. Le joueur devrait passer des examens médicaux ce dimanche pour déterminer la nature exacte de sa blessure, mais aussi sa durée d'indisponibilité. Une chose est sûre, il devrait être trop juste pour le choc face au Napoli.

Le Real Madrid n'a laissé aucune chance à Cadix ce dimanche. Le club espagnol l'a emporté facilement grâce à un doublé de Rodrygo et un but de Jude Bellingham. Mais malgré ce résultat, Carlo Ancelotti était inquiet au coup de sifflet final. Et pour cause, Luka Modric est sorti sur blessure.

Enfin une bonne nouvelle pour le Real Madrid https://t.co/CP3r6Zqzv7 pic.twitter.com/RXf8Irn8Pk — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

« Il a eu une surcharge à l'ischio »

Comme indiqué par le technicien italien, le milieu de terrain souffre de l'ischio-jambier. « Il a eu une surcharge à l'ischio mais il a très bien joué dans une position qui n'est pas la sienne » a déclaré Carlo Ancelotti en conférence de presse.

Modric devrait louper la rencontre face au Napoli