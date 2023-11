Enfin une bonne nouvelle pour le Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Real Madrid a assuré l'essentiel ce dimanche. Sur la pelouse de Cadix, le groupe de Carlo Ancelotti l'a emporté grâce à un doublé de Rodrygo et de Jude Bellingham. Cette rencontre devrait être la dernière sans Kepa Arrizabalaga. Touché à l'aine depuis plusieurs jours, le portier espagnol est attendu pour le prochain match de championnat face à Grenade samedi prochain.

Avant de défier le Napoli en Ligue des champions mercredi soir, le Real Madrid a empoché une nouvelle victoire en Liga. Le club espagnol n'a laissé aucune chance au 16ème du championnat (0-3) et conforte sa place de leader. Les buts ont été inscrits par Rodrygo et Jude Bellingham, inarrêtable lors de cette première partie de saison.

Catastrophe au Real Madrid, l'entraineur a tranché https://t.co/nZupJgRx16 pic.twitter.com/xMxqkjOT8V — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

Lunin a fait le job dans les cages.

Entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti est ravi de pouvoir compter sur Rodrygo de retour de blessure. « Il est de retour. Il a fait la différence aujourd'hui et il a la qualité. Ça paraît simple mais ça ne l'est pas puis on a bien négocié le match » a lâché le technicien italien. Mais d'autres joueurs occupent toujours l'infirmerie à l'image de Kepa Arrizabalaga. Touché à l'aine, le portier, prêté par Chelsea, a loupé les trois dernières rencontres du Real Madrid. Remplacé par l'Ukrainien Andriy Lunin, le gardien espagnol devrait être trop juste pour le prochain match de C1.

« Quand Kepa reviendra... »