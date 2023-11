La malédiction continue pour le Real Madrid ?

Jean de Teyssière

La trêve internationale aura fait du mal à beaucoup de clubs. Gavi s'est rompu le ligament croisé et voit sa saison être déjà terminée avec le FC Barcelone la sélection espagnole. Mais le club le plus touché est le Real Madrid, qui a perdu Vinicius Junior et Eduardo Camavinga durant de longues semaines. Mais surtout, Rodrygo s'est rajouté à la liste des blessés.

La fin d'année 2023 du Real Madrid risque d'être compliquée pour Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien voit de nombreux joueurs cadres de son équipe revenir de sélection blessés. Eduardo Camavinga s'est rompu le ligament latéral du genou droit et sera absent jusqu'à la fin de l'année tout comme Vinicius Junior, blessé à une cuisse, qui ne reviendra pas avant la fin du mois de janvier prochain. Et la liste s'est encore rallongée.

Une infirmerie remplie à Madrid

Si l'on compte en plus les joueurs déjà blessés, le Real Madrid compte sept joueurs indisponibles durant de nombreuses semaines, voire mois. En plus de Camavinga et Vinicius, on trouve Thibault Courtois, Eder Militao, Arda Guler et Aurélien Tchouaméni. Jude Bellingham, blessé aussi ces derniers temps, devrait retrouver les terrains de Liga ce week-end face à Cadix.

Rodrygo blessé lui aussi ?

La malédiction se poursuit au Real Madrid puisque Rodrygo pourrait lui aussi être blessé pour un long moment. Confronté à l'Argentine de Lionel Messi, le Brésil a subi une défaite électrique (0-1), marquée par la brouille entre Rodrygo et Messi. Au cours de cette rencontre, le numéro 11 du Real Madrid a subi un choc sur son genou. A son retour en Espagne, l'international brésilien présentait un genou douloureux et gonflé qui ne laisse pas présager l'optimisme. Des tests seront effectués ce vendredi pour voir si ce gonflement s'est résorbé ou non. Mais dans tous les cas, il ne reste que deux attaquants en bonne santé au Real Madrid : Joselu et Brahim Diaz.