Le Real Madrid annonce un gros coup dur

Auteur d'un très bon début de saison, le Real Madrid doit faire face à une hécatombe de blessures depuis le début de la saison. Alors que Thibaut Courtois, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni ou encore Vinicius Jr sont à l'infirmerie, c'est au tour de Dani Carvajal de les rejoindre. Le latéral droit espagnol devrait manquer un mois de compétition.

Leader de Liga et qualifié pour les huitièmes de finale en Ligue des champions, le Real Madrid n'est pas loin de réaliser le début de saison parfait. Seule ombre au tableau, et pas des moindres, le club madrilène est totalement décimé. Après Thibaut Courtois, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Eder Militao, Vinicius Jr et Kepa, c'est Dani Carvajal qui est blessé.

Le Real communique sur Carvajal

Dans un communiqué publié ce lundi midi, le Real Madrid a donné des indications sur la blessure de Dani Carvajal. « Après les examens effectués sur notre joueur Dani Carvajal par les services médicaux du Real Madrid, on lui a diagnostiqué une blessure au muscle soléaire de la jambe gauche. Évolution en attente », a précisé le club madrilène.

Carvajal absent un mois ?