Avant Mbappé, le Real Madrid prépare un gros coup sur le mercato !

Le Real Madrid a déjà en tête son prochain mercato estival, et le dossier Mbappé est évidemment sur toutes les lèvres alors que la star du PSG est actuellement dans sa dernière année de contrat. Mais d’autres joueurs sont dans le collimateur de Florentino Pérez, à l’instar d’Alphonso Davies, dont la situation contractuelle avec le Bayern Munich est également très intéressante pour la Casa Blanca.

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé est maître de son destin, et toute la question est de savoir si le Real Madrid va de nouveau tenter sa chance avec la star du PSG, qui avait décidé de prolonger en 2021 malgré l’offensive de Florentino Pérez. Mais en attendant, d’autres dossiers sont à l’étude chez les Merengue . La situation d’Alphonso Davies n’a pas échappé par exemple aux dirigeants du Real Madrid.

Le Real Madrid patiente pour Alphonso Davies

Sous contrat jusqu’en 2025, Alphonso Davies n’est pas pressé de prolonger avec le Bayern Munich, de quoi inciter le Real Madrid à vouloir tenter sa chance. Selon AS , les Merengue prévoient d’utiliser la même technique employée en 2014 avec Toni Kroos, arrivé en provenance du Bayern pour (seulement) 25M€ à un an de la fin de son engagement. Une stratégie répétée par la suite avec Thibaut Courtois et Eden Hazard, qui évoluaient alors à Chelsea.

Le PSG n’avait pas craqué avec Mbappé

Le Real Madrid a néanmoins connu quelques accrocs par le passé, notamment en 2021 où le PSG n’avait pas craqué malgré la situation de Kylian Mbappé. Reste à voir ce que décidera Alphonso Davies, conscient que le Real Madrid l’attend dès l’année prochaine, à condition qu’il ne renouvelle pas son bail.