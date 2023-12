Mercato : Le Brésil après l’OM, Payet justifie son choix

Thibault Morlain

Après qu’il avait pourtant encore un an de contrat, Dimitri Payet a accepté la requête de l’OM qui lui demandait de s’en aller. Lors du dernier mercato estival, l’histoire d’amour entre le Réunionnais et le club phocéen a donc pris fin. Depuis, Payet a rebondi au Brésil. Choisissant de rejoindre Vasco de Gama, il s’est expliqué sur son choix.

On pensait que Dimitri Payet terminerait sa carrière à l’OM, lui qui disposait d’ailleurs d’une clause reconversion au sein du club phocéen. Si c’est toujours d’actualité pour l’avenir, le Réunionnais n’est toutefois plus à Marseille. En effet, lors du dernier mercato estival, Payet a été prié de s’en aller et de poursuivre sa carrière ailleurs qu’à l’OM : « Je pense que quand une direction vous dit qu’on ne compte pas sur vous, il faut être intelligent et il faut savoir tourner la page. Après bien évidemment, ce n’était pas mon souhait parce que le projet était de finir ma carrière au club. Ça a été très difficile, ça l’est encore ». Plus triste que jamais, Dimitri Payet retrouve actuellement son bonheur au Brésil, à Vasco de Gama.

« Ça m’a relevé »

Invité de Téléfoot ce dimanche, Dimitri Payet a également évoqué son choix de rejoindre le Brésil et le club de Vasco de Gama. Alors qu’il était inconcevable pour l’ancien numéro 10 de l’OM de continuer en Ligue 1, il a opté pour ce challenge. Payet a alors expliqué que c’était le meilleur choix à faire pour se remettre de sa séparation avec Marseille : « C’est ce qu’il me fallait. Après mon départ de l’OM, je ne sais si j’aurais pu guérir. Mais l’amour que j’ai reçu ici rapidement, ça m’a remis du baume au coeur. Ça m’a relevé ».

« Ça me semblait le choix idéal »