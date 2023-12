PSG : Mbappé les recale pour son transfert

Benjamin Labrousse

Alors qu’il réalise un bon début de saison avec le PSG, Kylian Mbappé voit son contrat actuel expirer en fin de saison. Si son avenir est une fois de plus relancé à Paris, l’attaquant de 24 ans semble avoir d’ores et déjà écarté plusieurs pistes pour un possible départ en juin prochain. Explications.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé ? Après avoir repoussé les avances du Real Madrid à plusieurs reprises ces dernières années, la star du PSG avait jeté un coup de froid sur les projets parisiens. Et pour cause, cet été, Mbappé avait refusé d’étendre son contrat jusqu’en 2025, et voit donc son bail actuel expirer au mois de juin prochain.

Mbappé, un futur en Angleterre ?

Ainsi, de nombreuses équipes ont rapidement montré un intérêt à l’égard du numéro 7 parisien. Si Liverpool a pu être intéressé par l’arrivée de Kylian Mbappé, les Reds ont récemment écarté cette piste, la jugeant trop onéreuse. Comme l’indique le média ibérique SPORT , Manchester United et Chelsea ont eux aussi l’attaquant français dans le viseur, mais leurs projets sportifs actuels ne permettent pas une telle signature.

L’Arabie Saoudite n’est pas envisagée par Mbappé