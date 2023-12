L’OM se débarrasse de lui, Payet lâche ses vérités

Thibault Morlain

Véritable idole du côté de Marseille, Dimitri Payet n’a toutefois pas pu aller au bout de son contrat avec l’OM. Alors que l’ex-numéro 10 olympien était lié jusqu’en 2024, il a été prié de s’en aller par la direction phocéenne. Cela n’a pas été facile pour Payet, qui a d’ailleurs finit en larmes au moment de faire ses adieux. Désormais à Vasco de Gama, l’international français est d’ailleurs revenu sur son départ de l’OM.

Revenu à l’OM en janvier 2017 après un passage du côté de West Ham, Dimitri Payet a fait vibrer le Vélodrome plus d’une fois. Chouchou des supporters sur la Canebière, le Réunionnais a vécu une véritable histoire d’amour avec Marseille. Toutefois, cette aventure s’est terminée sur un goût amer. En effet, alors que Payet avait encore un an de contrat avec l’OM, n’entrant pas dans les plans de Marcelino et de la direction, il a été prié de s’en aller.

« Ce n’était pas mon souhait »

A Vasco de Gama, Dimitri Payet retrouve le sourire et une certaine joie de vivre après un départ très compliqué de l’OM. Pour l’international français, quitter le cocon marseillais a été une épreuve très dure à vivre. Se confiant ce dimanche à Téléfoot , Payet a alors raconté : « Je pense que quand une direction vous dit qu’on ne compte pas sur vous, il faut être intelligent et il faut savoir tourner la page. Après bien évidemment, ce n’était pas mon souhait parce que le projet était de finir ma carrière au club ».

« J’ai un engagement avec le club pour après ma carrière »