Le mercato arrive, que doit faire l’OM ?

La rédaction

Dans seulement quelques semaines, le mercato hivernal ouvrira ses portes et Pablo Longoria va sans aucun doute en profiter, afin de relancer un Olympique de Marseille qui végète pour le moment dans la deuxième partie de tableau en Ligue 1. Mas dans quel secteur le président marseillais doit-il intervenir en priorité ?

Comme à chaque session de transferts, l’OM sera sans aucun doute un acteur important. Car Pablo Longoria est un grand connaisseur des méandres du mercato et surtout, il va devoir trouver une solution pour relancer une équipe qui peut encore rêver d’une possible qualification européenne en fin de saison.

« Le président et Benatia savent les joueurs qui collent avec mon jeu »

Présent en conférence de presse ce samedi, Gennaro Gattuso a refusé de dévoiler ses plans sur le mercato. « On est ici pour parler de Rennes, pas des joueurs que je veux. Le président et Benatia (le nouveau conseiller du président) savent les joueurs qui collent avec mon jeu » a déclaré le coach de l’OM. « Je ne veux pas être agressif et ce n’est pas que je ne veux pas te répondre, mais je pense que chacun fait son travail ».

Où est le danger ?

Mais selon vous, quels sont les chantiers prioritaires à l’OM ? Car quasiment à toutes les lignes des questions se posent comme le poste de gardien occupé par Pau Lopez, ou encore une défense assez légère en son ensemble. Au milieu les débats sont différents avec une absence de Valentin Rongier qui pose problème, mais les doutes sont surtout en attaque. Avec des buteurs inefficaces et des soutiens pas toujours au rendez-vous, le vrai changement pourrait en effet se faire dans ce secteur.



Alors, selon vous que doit faire l’OM cet hiver ?